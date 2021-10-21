Успішна гра бразильського півзахисника Педрінью за Шахтар дозволила йому стати об'єктом уваги багатьох європейським клубів. Головним претендентом на зіркового легіонера "гірників" називають Севілью, повідомляє Fichajes.net.

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У послугах 23-річного хавбека особисто зацікавлений спортивний директор нервіонців Рамон Мончі, який високо цінує талант півзахисника. Найімовірніше, Севілья спробує підписати Педрінью наступного літа. За інформацією джерела, окрім іспанців до бразильця активно прицінюються неназвані клуби з англійської Прем'єр-ліги та італійської Серії А.

Нагадаємо, Педрінью перейшов у Шахтар з Бенфіки влітку цього року за 18 млн євро. Його контракт з "гірниками" розрахований до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні бразилець провів за "помаранчево-чорних" 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі.

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