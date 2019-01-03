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Севілья націлилась на Морату

15:41 113 Читать на русском
Севілья націлилась на Морату
Альваро Мората / Reuters

Форвард Челсі Альваро Мората може повернутися у Прімеру.

Севілья всерйоз розглядає можливість придбання іспанського форварда Челсі, інформує Estadio Deportivo.

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Зазначається, що севільці прагнуть посилити лінію атаки і готові реанімувати кар'єру Морати, якому так і не вдалось стати своїм на Стемфорд Брідж. Саме Альваро стане пріорітетним варіантом під час роботи Севільї на зимовому трансферному ринку.

У цьому сезоні Мората зіграв за Челсі 23 матчі та забив 7 голів. Контракт гравця з лондонським клубом діє до 2022 року.

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