Севілья на останніх хвилинах врятувала нічию з Вальядолідом – безвиграшна серія андалусійців досягла чотирьох матчів

Прем'єрний матч 32-го туру Ла Ліги між Севільєю та Вальядолідом переможця не виявив (1:1).

Севілья в разі домашньої перемоги над Вальядолідом відірвалася від п'ятої позиції на сім залікових балів і піднялася б на бронзове третє місце, а крім того обірвала б серію в три нічийних матчі. Підопічні Хулена Лопетегі дуже хотіли виграти, і вже на 15-й хвилині вони могли відкрити рахунок зусиллями Окампоса – втім, він влучив у стійку. Це був один з небагатьох реальних моментів – і за його марнування Севілью покарали на 25-й хвилині, коли Кіко ударом головою замкнув подачу з Мічела зі штрафного, перекинувши Вацліка з гострого кута. 1:0!

До перерви андалусійці не змогли відігратися, але за 10 хвилин після відновлення гра Мунір відзначився у воротах Вальядоліда – втім, гол скасували через офсайд. Загалом же другий тайм виглядав рівно, а гості навіть діяли гостріше. Все йшло до мінімальної перемоги "королівського клубу", однак на 82-й хвилині за фол Хаві Санчеса рефері призначив пенальті. Окампос впевнено його реалізував – 1:1. Як виявилось, це був останній забитий м'яч у зустрічі.

Таким чином, Севілья набрала 54 очки, залишившись на четвертій позиції з відривом від п'ятого Хетафе у п'ять залікових балів. Атлетіко випереджає андалусійців на один пункт. Вальядолід, маючи в активі 35 очок, піднявся чотирнадцяту сходинку. Від зони вильоту команду відділяють дев'ять залікових балів.