В рамках 2-го туру іспанської Прімери Севілья на виїзді здолала Хетафе. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 2-й тур

Хетафе – Севілья – 0:1

Гол: Ламела, 90+3

Осасуна – Сельта – початок о 23:00

Хетафе у рідних стінах приймав Севілью. Загалом, перша половина зустрічі була не дуже багатою на події – жодного небезпечного моменту. Команди не завдали жодного удару у площину воріт і пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась. На 82-й хвилині рахунок зумів відкрити Ен-Несірі, але його гол одразу скасували через офсайд. Однак, гості не засмутились і продовжили свої атаки. Вже на останніх хвилинах компенсованого часу Ламела підхопив м'яч у штрафному майданчику та миттєво потужно пробив повз голкіпера – 0:1. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Севільї.

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