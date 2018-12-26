toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - НАПОЛІ

Севілья може продати Промеса

16:55 185 Читать на русском
Севілья може продати Промеса
Квінсі Промес / соцмережі

Керівництво Севільї незадоволене грою півзахисника команди Квінсі Промеса.

За інформацією Elfvoetbal, Севілья готова розглянути варіант з продажем Квінсі Промеса, який перейшов у клуб влітку цього року.

Аспас: Севілья – фаворит Ліги Європи

Зазначається, що Квінсі не виправдав очікувань іспанського клубу і надовго не затримається у команді. Контракт Промеса з Севільєю діє до літа 2023 року. У цьому сезоні гравець зіграв за Севілью 22 матчі, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Раніше Промес був затриманий за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Промес зізнався, що бив свою дружину

Теги
Іспанія Трансфери Квінсі Промес Квінсі Промес Трансфери Чемпіонату Іспанії Севілья Севілья
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
35
хв
Рома
19:00
Сассуоло
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук