Севілья може продати Промеса

Керівництво Севільї незадоволене грою півзахисника команди Квінсі Промеса.

За інформацією Elfvoetbal, Севілья готова розглянути варіант з продажем Квінсі Промеса, який перейшов у клуб влітку цього року.

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Зазначається, що Квінсі не виправдав очікувань іспанського клубу і надовго не затримається у команді. Контракт Промеса з Севільєю діє до літа 2023 року. У цьому сезоні гравець зіграв за Севілью 22 матчі, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Раніше Промес був затриманий за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

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