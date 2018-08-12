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Севілья може подати в суд на Барселону за порушення заявки на матч Суперкубка Іспанії

12:11 317 Читать на русском
Севілья може подати в суд на Барселону за порушення заявки на матч Суперкубка Іспанії
Наставник Барселони Ернесто Вальверде / Фото AFP

Барселона може постати перед судом, якщо включить в заявку на матч Суперкубка Іспанії більше 3-х футболістів, які не мають громадянства ЄС.

Керівництво Севільї заявило, що подасть в суд на Барселону, якщо каталонці порушать правила заявки на матч Суперкубка Іспанії. А саме, якщо в заявці каталонців буде більше 3-х гравців, які не мають громадянства ЄС, повідомляє офіційний сайт Севільї.

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Раніше Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) постановила, що в матчі за Суперкубок клуби можуть заявити необмежену кількість футболістів, які не мають громадянство Євросоюзу. Однак Севілья запевняє, що в останньому випуску правил на сезон 2018/19 фігурує колишнє правило трьох гравців в заявці на матч не з Євросоюзу.

На даний момент, у заявці Барси є 4 гравці без папорта ЄС. Це Марлон (Бразилія), Малком (Бразилія), Артуро Відаль (Чилі) і Артур Енріке (Бразилія).

Юристи клубів та представники федерації вирішують це питання.

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Барселона - Севілья: Неділя 12 серпня 2018

Барселона
до матчу
10
год
:
4
хв
Севілья
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Теги
Іспанія Барселона Барселона Севілья Севілья Барселона - Севілья
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