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Севілья може підписати Муніра замість Морати

11:22 192 Читать на русском
Севілья може підписати Муніра замість Морати
Альваро Мората / соцмережі

Форвард Челсі Альваро Мората може не перейти в Севілью через можливий трансфер Муніра Ель-Хаддаді.

Севілья розглядає варіант із підписанням Муніра Ель-Хаддаді, повідомляє goal.com.

Мората епічно промахнувся у матчі Кубка Англії

Контракт форварда з Барселоною завершується 30 червня цього року, і він вже встигнув відхилити пропозицію продовжити угоду.

Раніше повідомлялось про прагнення андалусійців підписати нападника Челсі Альваро Морату, який не виправдав очікувань тренера та керівництва "синіх", але у разі трансферу Муніра цей перехід може не відбутись.

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