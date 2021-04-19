Новостворений турнір мав план Б, якщо б мадридський Атлетіко відхилив запрошення.

Організатори Європейської Суперліги не були впевнені у згоді Атлетіко на участь у турнірі, тому вирішили перестрахуватись, повідомляє AS.

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Севілья була запасним варіантом для новоствореного турніру. Проте "матрацники" погодились долучитись до сканадального змагання. Керівництво Атлетіко сподівається, що засновникам Суперліги вдасться налагодити діалог з УЄФА, який категорично засуджує створення нового турніру.

Нагадаємо, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

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