29-річний іспанець влітку може покинути Мадрид і вже приглядається до нового місця працевлаштування, повідомляє Sport.es.

Арсенал хоче підсилитися нападником Реала

У послугах Іско серйозно зацікавлена Севілья та її головний тренер Хулен Лопетегі, який раніше тренував Реал і працював з гравцем. Андалусійці готові підписати його на правах вільного агента, адже його контракт з мадридцями завершується влітку, а у команді на нього не розраховують.

Нагадаємо, 8 років тому Реал придбав Іско у Малаги за 30 мільйонів євро, а зараз його оцінюють у 9 млн. З приходом Карло Анчелотті іспанець майже повністю втратив ігрову практику: лише 247 хвилин в 12 поєдинках та два голи.

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