Севілья хоче додати конкуренції на своїх флангах атаки.

Андалусійці близькі до угоди щодо вінгера АЗ Усами Ідрісі, інформує Marca з посиланням на El Desmarque.

Севілья у компенсований час дотиснула Леванте, Кадіс вдев'ятьох втримав перемогу над Атлетіком

Севілья вже узгодила особистий контракт з 24-річним гравцем, переговори з алкмаарцями також просуваються позитивно. Іспанський клуб пропонує 12 млн відразу, ще 3 млн будуть прописані бонусами. Ідрісі повинен стати конкурентом Окампоса і Сусо на флангах атаки Севільї.

Нагадаємо, АЗ вилетів від Динамо (0:2) на стадії третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Ідрісі вийшов на заміну, але нічим не зміг допомогти своїй команді.

Зустріч Гвардіоли з кумиром, непростий іспит Барси, випробування для суперників Динамо і Шахтаря: топ-матчі вікенду