Севілья готова відпустити Банегу – у контракті аргентинця прописана скромна клаусула

Хавбек Евер Банега може покинути андалусійців цього літа.

Севілья не буде утримувати 29-річного півзахисника, інформує Marca.

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Чинний контракт аргентинця розрахований до 2020 року. В угоді прописана сума відступних у розмірі 20 мільйонів євро, за яку кожен охочий клуб може придбати Банегу. Севілья у поточне трансферне вікно вже встигла придбати кількох гравців у лінію півзахисту, тому відхід екс-хавбека Інтера проблемою не стане.

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У минулому сезоні Банега провів 51 матч у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 11 результативних передач.