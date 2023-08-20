Іспанському клубу довелося шукати нового голкіпера, оскільки Ясін Буну переїхав до Саудівської Аравії. На своєму офіційному сайті Севілья оголосила про перехід норвежця Ер'яна Нюланда.

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32-річний голкіпер перейшов в команду Менділібара на правах вільного агента після того, як закінчився його контракт з РБ Лейпцигом. З Севільєю Нюланд підписав угоду терміном на один рік. Норвежець побореться з Марко Дмітровічем за позицію основного голкіпера.

В минулому сезоні Нюланд зіграв в Бундеслізі за РБ Лейпциг лише в трьох матчах. Ер'ян регулярно викликається в національну збірну Норвегії, за яку вже зіграв в 46 зустрічах.

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