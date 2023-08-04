Севілья досягла принципової домовленості з франкфуртським Айнтрахтом щодо придбання опорного хавбека Джибріля Соу. Як інформує офіційний сайт іспанського клубу, зараз гравець перебуває в Сан-Франциско в очікуванні медичного обстеження. Щойно лікарі Севільї дадуть зелене світло, він одразу ж поставить підпис під п'ятирічним контрактом.

Переможець Ліги Європи офіційно перебрався на Близький Схід

Сума трансферної вартості не розголошується.

Нагадаємо, що Соу є переможцем Ліги Європи 2021/22 у складі німецького клубу. Примітно, що фінальний матч Айнтрахт виграв у шотландського Рейнджерс у серії пенальті на домашньому стадіоні Севільї – Рамон Санчес Пісхуан.

Минулого сезону 26-річний гравець провів за Айнтрахт 47 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 4 м'ячами та 11 жовтими картками.