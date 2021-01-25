Страждання нападника Папу Гомеса в Аталанті нарешті можуть завершитися.

Севілья перебуває за крок від підписання 32-річного аргентинця. Переговори проходили важко, але клубам таки вдалося досягти компромісу.

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Іспанці заплатять Аталанті скромні 6+1 млн, хоча раніше бергамаски наполягали на 10-ти, стверджує Marca. Ще не визначений термін особистого контракту Гомеса – до 2023 року або до 2024-го. Сьогодні відбудеться вирішальна зустріч між клубами та представниками гравця для узгодження всіх деталей.

Нагадаємо, 32-річний футболіст не грає вже понад місяць через конфлікт з головним тренером Джан П'єро Гасперіні. Загалом він провів за Аталанту понад 250 поєдинків з 2014 року, а його контракт розрахований до літа 2022-го.

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