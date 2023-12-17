Напередодні керівництво Севільї ухвалило рішення попрощатися з Дієго Алонсо, під керівництвом якого команда провела тільки 14 матчів. Уругваєць у жовтні замінив Хосе Луїса Менділібара, але не зумів виправити провальний старт сезону. Під його керівництвом "нервіонці" вилетіли з Ліги чемпіонів, посівши останнє місце групи, а в чемпіонаті Іспанії йдуть лише на 16-му місці, поруч із зоною вильоту.

Тренер Циганкова і Довбика відреагував на можливий перехід у Манчестер Сіті – відверта заява наставника Жирони

Третім тренером Севільї у сезоні 2023/24 може стати Кіке Санчес Флорес. Перемовини з 58-річним фахівцем вже перебувають на фінальній стадії, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у сторін є розбіжність лише щодо однієї умови контракту. Клуб і тренер мають вирішити термін угоди – до кінця поточного сезону, або ж на триваліший час.

Раніше Кіке Санчес Флорес працював в академії Реала, а також очолював Валенсію, Хетафе, Атлетіко, Бенфіку, Аль-Ахлі, Аль-Айн, Уотфорд та Еспаньйол. На чолі Атлетіко іспанський тренер виграв Лігу Європи 2009/10 – перший розіграш в історії турніру. Останнім місцем роботи наставника був Хетафе, з якого він був звільнений у квітні 2023 року.

Яремчук спантеличив іспанські ЗМІ у матчі проти Барселони – протилежні оцінки провідних валенсійських видань