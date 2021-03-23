Серб влітку повинен приєднатися до Севільї на правах вільного агента, повідомляє Blic.

Голкіпер Севільї відзначився голом у ворота Вальядоліда – відео влучного удару і емоцій героя матчу

Дмітровіч ще не підписував жодних документів з андалусійським клубом, але все вказує на його перехід. Воротар не продовжує контракт з Ейбаром, а Томаш Вацлік вже пакує валізи, щоб покинути Рамон Санчес Пісхуан. Чех безнадійно програв конкуренцію Буну і тепер звільнить місце резервіста під голкіпера Ейбара.

Додамо, що Дмітровіч провів 27 матчів у поточному сезоні, пропустив 32 голи, сім разів зберігав ворота "сухими". Найбільше серб запам'ятався виконанням двох пенальті – один реалізував, а інший відбив колега з Кадіса.

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