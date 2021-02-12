Захисник Севільї Жюль Кунде може покинути андалусійський клуб лише за умови сплати чималої компенсації.

Севілья оцінює французького оборонця у суму більшу, ніж 80 млн євро, повідомляє AS.

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Зазначимо, що Жюль вже перебуває серед пріоритетних трансферних цілей Манчестер Юнайтед. Також французом цікавляться Реал, Баварія та Ювентус, а раніше Манчестер Сіті не зміг його підписати.

До слова, Кунде є вихованцем Бордо, звідки у 2019-му перебрався у Севілью. В поточному сезоні Жюль є одним із лідерів іспанського колективу – зіграв у 30 матчах та тричі забив.

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