Севілья – Барселона – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Барселона перемогла Севілью у 25 турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Севілья – Барселона.

Іспанія. Прімера, 25 тур

Севілья – Барселона – 2:4

Голи: Навас, 22, Меркадо, 43 – Мессі, 26, 67, 85, Суарес, 90+3

Севілья двічі вела в рахунку протягом матчу, але Мессі виборов перемогу для каталонців, оформивши хет-трик та асистувавши Суаресу.

Барселона перемогла на виїзді Севілью завдяки хет-трику Мессі та закріпила лідерство у Ла Лізі

Барселона після цього матчу набрала 57 очок і відірвалася від переслідувачів на вершині турнірної таблиці на 10 пунктів. Севілья з 37 балами залишилася на 5 місці, але може втратити свої позиції після цього туру.