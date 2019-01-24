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Севілья – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

11:11 548 Читать на русском
Севілья – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Севілья – Барселона – 2:0 / ФК Севілья

Барселона в першому матчі 1/4 фіналу поступилась на виїзді Севільї. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Кубок Іспанії 2018/2019, 1/4 фіналу, перший матч

Севілья – Барселона – 2:0

Голи: Сарабія, 58, Бен-Єддер, 76

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Севілья в першому матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії вдома приймала Барселону, яку не виключили з турніру. Перший тайм завершився безгольовою нічиєю, а в другій половині зустрічі Пабло Сарабія та Віссам Бен-Єддер принесли перемогу андалусійцям.

Матч-відповідь відбудеться 30 січня на Камп Ноу. Початок о 22:30 за київським часом.

Кубок Іспанії1/4 фіналу, перші матчі

Севілья - Барселона: Середа 23 січня 2019

Севілья
Матч завершено
2 : 0
Барселона
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Теги
Відеоновини Іспанія Барселона Барселона Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19 Севілья - Барселона
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