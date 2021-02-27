Севілья поступилася Барселоні у 25 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Севілья – Барселона.

У центральному поєдинку туру в чемпіонаті Іспанії Барселона впевнено розібралася із суперником, якому 17 днів тому з таким же рахунком поступилася у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії.

Барселона в гостях шокувала Севілью – фантастичний Мессі ледь не отримав червону

Ліонель Мессі знову не покинув поле без забитого м'яча, довівши свою гольову серію в Ла Лізі до восьми матчів поспіль. Загалом у поточному сезоні аргентинець уже забив 19 голів та впевнено очолює бомбардирські перегони.