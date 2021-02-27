Севілья – Барселона – 0:2 – відео голів та огляд матчу
19:40 - Читать на русском
Севілья поступилася Барселоні у 25 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Севілья – Барселона.
Усман Дембеле 29’
Ліонель Мессі 85’
29’ Усман Дембеле
85’ Ліонель Мессі
У центральному поєдинку туру в чемпіонаті Іспанії Барселона впевнено розібралася із суперником, якому 17 днів тому з таким же рахунком поступилася у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії.
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Ліонель Мессі знову не покинув поле без забитого м'яча, довівши свою гольову серію в Ла Лізі до восьми матчів поспіль. Загалом у поточному сезоні аргентинець уже забив 19 голів та впевнено очолює бомбардирські перегони.
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