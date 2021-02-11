Севілья несподівано переграла Барселону (2:0) в першому півфіналі Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Севілья – Барселона на "Футбол 24".

Андалусійці відкрили рахунок у середині першого тайму, коли фантастичний рейд виконав Жюль Кунде. Центрбек Севільї протягнув м'яч до чужого штрафного, обігравшись паралельно з кількома партнерами, пошив у дурні Умтіті та розстріляв голкіпера!

Мессі намагався схилити шальки терезів на користь Барселони, але в цей вечір гра у Лео не пішла. Натомість пішла в Івана Ракітіча – хорват впіймав каталонців на контратаці та встановив підсумковий рахунок потужним ударом.

Севілья перемогла, але у фінал ще не вийшла. Попереду матч-відповідь на Камп Ноу, який відбудеться 3 березня. Мессі та Ко мають шанс на реванш.

Севілья впевнено перемогла Барселону у першому півфіналі Кубка Іспанії