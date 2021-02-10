Севілья – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція першого півфіналу Кубка Іспанії
21:00 - Читать на русском
В рамках півфінального поєдинку Кубка Іспанії Севілья приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/2 фіналу Кубка Іспанії Севілья – Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Матч-відповідь проведуть 3 березня на Камп Ноу.
Стартові склади
Севілья:
Барселона:
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