Севілья приймає Барселону у центральному матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Мессі у матчі за життя в Севільї

Матч, як і онлайн-трансляція Севілья – Барселона на "Футбол 24", стартує о 17:15. На Рамон Санчес Пісхун зустрічаються колективи з топ-4 Ла Ліги. Каталонці випереджають нервіонців на два очки, проте "рохібланкос" мають ще гру в запасі. Обоє ще зберігають шанси на титул, можливо, саме нинішнє протистояння і визначить, хто насправді залишається в перегонах.

Рональд Куман здивував схемою з трьома центральними захисниками. Тренер, зокрема, вирішив не ризикувати здоров'ям молодого Араухо, який щойно залікував пошкодження. Ба більше, Антуан Грізманн також залишився на лаві запасних. Поруч з Мессі – Дембеле. Натомість Севілья змушена обходитись без своєї головної зірки – травмованого Окампоса.

Стартові склади команд:

Севілья: Боно – Ескудеро, Дієго Карлос, Кунде, Навас – Ракітіч, Фернандо, Жордан – Гомес, Де Йонг, Мунір

Барселона: Тер Штеген – Дест, Піке, Лангле, Мінгеса, Альба – Бускетс, Де Йонг, Педрі – Дембеле, Мессі

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