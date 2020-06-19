Севілья – Барселона: Суарес і Брейтвейт повернулися в основу, Грізманн присів у запас на матч Ла Ліги

Севілья в рамках чергового туру Ла Ліги приймає Барселону. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 30-го туру Ла Ліги Севілья – Барселона розпочнеться о 23:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Барселона має три серйозні втрати перед матчем проти Севільї
Стартові склади
Севілья: Вацлік – Навас, Карлос, Кунде, Регілон – Фернандо, Жордан, Торрес, Окампос, Мунір – де Йонг
Запасні: Буну, Гомес, Банега, Лопес, Сусо, Ен-Несірі, Гудель, Ескудеро, Васкес, Мена, Женаро, Пабло
Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Відаль – Мессі, Суарес, Брейтвейт
Запасні: Нето, Пенья, Артур, Грізманн, Фірпо, Пуч, Кольядо, Фаті, Араухо, Саверіо, Чумі, Мончу
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