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Севілья – Жирона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

16:29 92 Читать на русском
Севілья – Жирона – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Радість нервіонців / твіттер Севільї

У рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги Севілья на власному полі переграла Жирону. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 16-й тур

Севілья – Жирона – 2:0

Голи: Банега, 55 (пен), Сарабія, 64

Севілья перемогла Жирону та вийшла на друге місце: 16-й тур Прімери, матчі неділі

Власну перевагу підопічні Пабло Мачіна зуміли довести лише в другому таймі. Спочатку Евер Банега реалізував одинадцятиметровий, а потім Пабло Сарабія забив свій черговий м'яч у нинішньому сезоні. Перемога дозволила нервіонцям піднятися на другу сходинку Прімери.

Джерело: MEGOGO
Іспанія16 турРамон Санчес Пісхуан (Севілья)

Севілья - Жирона: Неділя 16 грудня 2018

Севілья
Матч завершено
2 : 0
Жирона
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Відеоновини Іспанія Севілья Севілья Жирона Жирона Севілья - Жирона
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