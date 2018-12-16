Севілья – Жирона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги Севілья на власному полі переграла Жирону. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 16-й тур

Севілья – Жирона – 2:0

Голи: Банега, 55 (пен), Сарабія, 64

Севілья перемогла Жирону та вийшла на друге місце: 16-й тур Прімери, матчі неділі

Власну перевагу підопічні Пабло Мачіна зуміли довести лише в другому таймі. Спочатку Евер Банега реалізував одинадцятиметровий, а потім Пабло Сарабія забив свій черговий м'яч у нинішньому сезоні. Перемога дозволила нервіонцям піднятися на другу сходинку Прімери.