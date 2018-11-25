toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК ЛІБЕРТАДОРЕС

Севілья – Вальядолід – 1:0 – відео гола та огляд матчу

20:08 2 Читать на русском
Севілья – Вальядолід – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Севілья – Вальядолід / твіттер Севільї

Севілья мінімально здолала Вальядолід у матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги. Дивіться відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

Перемога важко далася андалусійцям. Вони багато контролювали м'яч, але не зуміли втілити власну перевагу у велику кількість забитих м'ячів.

Севілья мінімально перемогла Вальядолід та очолила турнірну таблицю: 13-й тур Ла Ліги, матчі неділі

Єдиний гол забив Андре Сілва на 30-й хвилині. Цей м'яч став вже восьмим забитим для португальця в Прімері, а Севільї він дозволив піднятися на першу сходинку в турнірці ліги.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 13 тур

Севілья – Вальядолід – 1:0

Гол: Сілва, 30

Джерело: MEGOGO
Іспанія13 турРамон Санчес Пісхуан (Севілья)

Севілья - Вальядолід: Неділя 25 листопада 2018

Севілья
Матч завершено
1 : 0
Вальядолід
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Севілья Севілья Вальядолід Вальядолід Іспанія Відеоновини Севілья - Вальядолід
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олімпік та Зоря розписали бойову нічию
    Україна — 15:562254 Олімпік та Зоря розписали бойову нічию
1
год
:
22
хв
Дженоа
21:30
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук