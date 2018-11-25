Севілья – Вальядолід – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Севілья мінімально здолала Вальядолід у матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги. Дивіться відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

Перемога важко далася андалусійцям. Вони багато контролювали м'яч, але не зуміли втілити власну перевагу у велику кількість забитих м'ячів.

Севілья мінімально перемогла Вальядолід та очолила турнірну таблицю: 13-й тур Ла Ліги, матчі неділі

Єдиний гол забив Андре Сілва на 30-й хвилині. Цей м'яч став вже восьмим забитим для португальця в Прімері, а Севільї він дозволив піднятися на першу сходинку в турнірці ліги.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 13 тур

Севілья – Вальядолід – 1:0

Гол: Сілва, 30