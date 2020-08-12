Севілья – Манчестер Юнайтед: Лопетегі заявив, що готовий на рівних протистояти одному з найкращих клубів світу

"Вулверхемптон? Думаю, ми заслужили цю перемогу. Ми йшли до неї крок за кроком, зберігаючи спокій і чекаючи свого моменту.

Севілья здолала Вулверхемптон завдяки голу на останніх хвилинах та вийшла у півфінал Ліги Європи

Я пишаюсь своїми гравцями, тому що ми грали проти дуже гарної команди. Нам потрібно було контролювати м'яч і не помилятися, тому що у них дуже швидкі форварди. Нам довелося зберігати концентрацію протягом усього матчу.

Зараз думаємо тільки про наступний історичний матч проти великого клубу, одного з найкращих в історії спорту. До того ж зараз манкуніанці у відмінній формі. Ми віддамо всі сили у боротьбі. Грати з ними буде непросто, але ми зробимо це з вірою в свої сили. Ми будемо напружено готуватися до нашої зустрічі", – сказав на післяматчевій прес-конференції іспанський фахівець.

Нагадаємо, підопічні Лопетегі перемогли англійський Вулверхемптон (1:0). У чвертьфіналі Севілья зустрінеться з МЮ, який вибив з турніру Копенгаген. Матч відбудеться у неділю, 16 серпня, початок о 22:00.

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