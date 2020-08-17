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Севілья – Манчестер Юнайтед: Лопетегі назвав головного героя півфіналу Ліги Європи

10:05 - Читать на русском
Севілья – Манчестер Юнайтед: Лопетегі назвав головного героя півфіналу Ліги Європи
Хулен Лопетегі / Marca

Головний тренер Севільї Хулен Лопетегі поділився враженнями від матчу 1/2 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

26’ Хесус Сусо
78’ Люк де Йонг
 
Бруну Фернандеш 9’
9’ Бруну Фернандеш
26’ Хесус Сусо
78’ Люк де Йонг

"Звичайно, ми раді. Це був важкий матч, і нам довелося багато страждати в другому таймі. Але потім ми вирівняли гру. Всі зіграли добре. Проти Манчестер Юнайтед доводиться багато пітніти, і сьогодні нас примусили це робити. МЮ – велика команда, яка показує хороший футбол.

Севілья – Манчестер Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Наш воротар зіграв вище всяких похвал. У другому таймі Буну був дуже важливий для нас. В кінцевому рахунку, ми заслужено вийшли у фінал. Мене переповнює радість. Ми знаємо, через що пройшла ця команда, в тому числі сьогодні, і здорово, що ми вистояли проти такого напору.

Це успіх всієї команди. Такі команди, як Манчестер Юнайтед, можна перемогти тільки командними діями. Сьогодні ми доклали для цього необхідні зусилля. Я дуже пишаюся своєю командою", – наводить слова Лопетегі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, андалусійці мінімально обіграли Манчестер Юнайтед у півфіналі Ліги Європи (2:1). У фіналі суперником Севільї стане переможець пари Інтер – Шахтар. Вирішальний поєдинок Ліги Європи 2019/20 пройде 21 серпня в Кельні.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліга Європи Севілья - Манчестер Юнайтед Севілья Севілья Хулен Хулен Лопетегі Ясін Ясін Буну
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