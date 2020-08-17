Севілья – Манчестер Юнайтед: Лопетегі назвав головного героя півфіналу Ліги Європи

"Звичайно, ми раді. Це був важкий матч, і нам довелося багато страждати в другому таймі. Але потім ми вирівняли гру. Всі зіграли добре. Проти Манчестер Юнайтед доводиться багато пітніти, і сьогодні нас примусили це робити. МЮ – велика команда, яка показує хороший футбол.

Севілья – Манчестер Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Наш воротар зіграв вище всяких похвал. У другому таймі Буну був дуже важливий для нас. В кінцевому рахунку, ми заслужено вийшли у фінал. Мене переповнює радість. Ми знаємо, через що пройшла ця команда, в тому числі сьогодні, і здорово, що ми вистояли проти такого напору.

Це успіх всієї команди. Такі команди, як Манчестер Юнайтед, можна перемогти тільки командними діями. Сьогодні ми доклали для цього необхідні зусилля. Я дуже пишаюся своєю командою", – наводить слова Лопетегі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, андалусійці мінімально обіграли Манчестер Юнайтед у півфіналі Ліги Європи (2:1). У фіналі суперником Севільї стане переможець пари Інтер – Шахтар. Вирішальний поєдинок Ліги Європи 2019/20 пройде 21 серпня в Кельні.

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