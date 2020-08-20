Севілья – Інтер: прес-конференція Хулена Лопетегі перед фіналом Ліги Європи

"Інтер – це команда для участі в Лізі чемпіонів. У них чимало якісних гравців і досвідчений тренер, який працював у багатьох топ-командах. Я очікую на високоякісний матч, який вимагатиме від нас всього найкращого, і, очевидно, ми намагатимемося до нього добре підготуватися, щоб відповісти на такий грізний виклик.

Севілья – Інтер: де дивитися фінал Ліги Європи

У Інтера був чудовий рік, їм забракло всього одного очка для Скудетто. У Лізі чемпіонів їм вдалося показати свій рівень, і вони були дуже переконливі дорогою до фіналу. Нам потрібно підготуватися.

Ця Севілья – абсолютно нова та інша команда, ніж та, яка тричі вигравала Лігу Європи. Тепер тут інші гравці та тренер. Звичайно, допомагає те, що клуб вже вигравав турнір раніше, але я повинен наполягати на тому, що не вважаю когось фаворитом. Грають дві абсолютно різні команди, ми проти справді іменитого клубу. Немає сенсу дивитися назад – реальність є тут і зараз", – наводить слова Лопетегі сайт УЄФА.

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