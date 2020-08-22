Севілья – Інтер: Конте зумів знайти позитив у програному фіналі Ліги Європи

"Зараз мої гравці повинні, перш за все, думати про те, який величезний обсяг роботи вони виконали протягом сезону. Про те, наскільки їм вдалося додати.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Вони дійшли до фіналу. Багато молодих футболістів отримали великий багаж цінного досвіду протягом сезону. Тепер вони можуть продовжити свій шлях та бути впевненими в собі і своїх силах. Мої гравці дійсно віддали себе боротьбі в матчі проти команди, яка звикла до таких поєдинків.

Був складний, багато в чому рівний матч. У другому таймі долю матчу міг вирішити єдиний епізод. У нас було кілька моментів, а потім нам дуже не пощастило з відскоком від Ромелу. Зараз у мене немає великої кількості причин для жалю. Думаю, сьогодні досвід і зіграв вирішальну роль", – цитує слова Конте офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Севілья вшосте завоювала титул Ліги Європи, перемігши у фінальному поєдинку Інтер з рахунком 3:2.

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