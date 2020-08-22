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ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

Севілья – Інтер: Конте зумів знайти позитив у програному фіналі Ліги Європи

09:32 - Читать на русском
Севілья – Інтер: Конте зумів знайти позитив у програному фіналі Ліги Європи
Розчарований Антоніо Конте / Сайт УЄФА

Головний тренер "нерадзуррі" Антоніо Конте відверто оцінив програний матч своїх підопічних.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Дієго Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Дієго Годін 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Дієго Годін
74’ Дієго Карлос

"Зараз мої гравці повинні, перш за все, думати про те, який величезний обсяг роботи вони виконали протягом сезону. Про те, наскільки їм вдалося додати.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Вони дійшли до фіналу. Багато молодих футболістів отримали великий багаж цінного досвіду протягом сезону. Тепер вони можуть продовжити свій шлях та бути впевненими в собі і своїх силах. Мої гравці дійсно віддали себе боротьбі в матчі проти команди, яка звикла до таких поєдинків.

Був складний, багато в чому рівний матч. У другому таймі долю матчу міг вирішити єдиний епізод. У нас було кілька моментів, а потім нам дуже не пощастило з відскоком від Ромелу. Зараз у мене немає великої кількості причин для жалю. Думаю, сьогодні досвід і зіграв вирішальну роль", – цитує слова Конте офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Севілья вшосте завоювала титул Ліги Європи, перемігши у фінальному поєдинку Інтер з рахунком 3:2.

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Теги
Інтер Інтер Севілья Севілья Ліга Європи Антоніо Антоніо Конте Севілья - Інтер
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