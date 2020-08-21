Севілья – Інтер: Дієго Карлос забив шикарний гол ударом через себе у фіналі Ліги Європи

Ліга Європи — 00:02 6801
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Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу
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Севілья перестріляла Інтер у шаленому фіналі ЛЄ – повне дежавю імені Дніпра та унікальний рекорд ЛукакуЛіга Європи — 21 серп 1687
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Олімпік – Динамо: Луческу дебютує в УПЛ без 5 лідерів – Буяльський феєрить, голи новачків, лють румуна через українцівУкраїна — 21 серп 17737
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Шахтар – Колос: неоднозначна звитяга фаворита і відбиті пенальті Волинця у "похмільному" матчі УПЛУкраїна — 21 серп 6462
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Севілья – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 21 серп 11100