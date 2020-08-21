Севілья – Інтер: Дієго Карлос забив шикарний гол ударом через себе у фіналі Ліги Європи

Захисник Севільї Дієго Карлос забив дуже важливий м'яч у фінальному матчі ЛЄ.

Дієго Карлос забиває ударом через себе / Твіттер ФК Севілья

Захиснику Карлосу вдалось відзначитись на 74 хвилині фінального матчу у ворота Інтера. Він зробив рахунок 3:2 на користь Севільї.

Севілья – Інтер – відео голів

Бразилець ефектно склався у повітрі та забив шедевральний гол ударом через себе. Щоправда, допоміг йому в цьому гравець Інтера Ромелу Лукаку. Можливо, круглий летів повз ворота, а форвард "нерадзуррі" намагався заблокувати м'яч, проте зрізав його у власні ворота.