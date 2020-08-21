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ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

Севілья – Інтер: Дієго Карлос забив шикарний гол ударом через себе у фіналі Ліги Європи

21 серпня 23:50 - Читать на русском
Севілья – Інтер: Дієго Карлос забив шикарний гол ударом через себе у фіналі Ліги Європи
Дієго Карлос забиває ударом через себе / Твіттер ФК Севілья

Захисник Севільї Дієго Карлос забив дуже важливий м'яч у фінальному матчі ЛЄ.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Дієго Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Дієго Годін 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Дієго Годін
74’ Дієго Карлос

Захиснику Карлосу вдалось відзначитись на 74 хвилині фінального матчу у ворота Інтера. Він зробив рахунок 3:2 на користь Севільї.

Севілья – Інтер – відео голів

Бразилець ефектно склався у повітрі та забив шедевральний гол ударом через себе. Щоправда, допоміг йому в цьому гравець Інтера Ромелу Лукаку. Можливо, круглий летів повз ворота, а форвард "нерадзуррі" намагався заблокувати м'яч, проте зрізав його у власні ворота.

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Теги
Ліга Європи Севілья - Інтер Красиві голи Відеоновини Дієго Дієго Карлос Севілья Севілья
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