"Наразі це центральна гра сезону. Це плей-офф Ліги чемпіонів, і нам протистоїть чудовий клуб, за який грають одні з найбільш багатообіцяючих талантів Європи.

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Команда Терзіча грає в хороший футбол. Дортмундці можуть різноманітно атакувати. Як завдяки позиційному нападу, так і швидкому переходу з оборони. Цей тренер добре знає своїх гравців. Я вважаю, в нього прекрасна команда.

Ті, хто аналізував гру Борусії, знають, що небагато команд здатні створювати від матчу до матчу таку ж кількість небезпечних моментів. У Борусії у кожній лінії зібрані топ-футболісти, але це не означає, що ми стаємо менш сміливими та амбітними. Ми хочемо обігрувати команди такого калібру та сили, як Борусія", – цитує тренера нервіонців офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч Севілья – Борусія Д відбудеться у середу, 17 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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