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Севілья – Бетіс: Ла Ліга повернулася з ефектом присутності глядачів на принциповому дербі

11 червня 23:23 311 Читать на русском
Севілья – Бетіс: Ла Ліга повернулася з ефектом присутності глядачів на принциповому дербі
Севілья – Бетіс

Поєдинок 28-го туру чемпіонату Іспанії Севілья – Бетіс став першим у Ла Лізі після карантину.

56’ Лукас Окампос
62’ Фернандо Режес
 
56’ Лукас Окампос
62’ Фернандо Режес

Глядачам закритий доступ на стадіони, але режисери трансляції потурбувалися, щоб це було менш помітно.

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За допомогою спеціальної графіки створюється ефект присутності уболівальників на трибунах, а також матч транслюється з записом шуму фанатів, тому картинка справді виглядає "живіше".

Нагадаємо, Прімера після Бундесліги стала другим європейським топ-чемпіонатом, який здійснив рестарт сезону.

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Теги
Севілья Севілья Бетіс Бетіс Іспанія Відеоновини Севілья - Бетіс
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