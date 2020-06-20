Севілья – Барселона: Мессі наїхав на кремезного суперника – аргентинець вийшов переможцем з бійки

Форвард Барселони Ліонель Мессі відзначився агресивною поведінкою в матчі 30-го туру Ла Ліги проти Севільї – постраждав кремезний Дієго Карлос.

Під час поєдинку Севілья – Барселона між Ліонелем Мессі та Дієго Карлосом стався конфлікт.

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Бразилець підіймався з газону, коли до нього підходив Мессі та щось агресивно пояснював гравцю Севільї. Коли Лео підійшов впритул до Карлоса, то не зміг нічого зробити, окрім як відверто штовхнути руками, від чого кремезний захисник знову завалився на газон. Цікаво, що обидва гравці не понесли покарання за цей епізод.

До слова, Мессі провів 33 поєдинки у поточному сезоні, записавши до свого активу 26 голів та 18 результативних передач.

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