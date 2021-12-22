Захисник Севільї Жюль Кунде не стримав емоцій у перенесеному поєдинку 4-го туру чемпіонату Іспанії проти Барселони.

На 64-й хвилині між Альбою та Кунде виникла сутичка. Іспанець двічі підштовхнув опонента, коли м'яч вийшов за бокову лінію. Спершу захисник Барси нахабно штовхнув француза у спину, а потім – у груди.

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Кунде не стримався і відповів кривднику так, як не чекав ніхто. Жюль схопив м'яч і запустив його в обличчя Альбі. Той, наче підкошений, впав на газон, а 23-річний центрбек отримав від арбітра червону картку, залишивши Севілью в меншості.

Це трапилося за рахунку 1:1. Матч так і завершився – Барселона не скористалася чисельною перевагою, хоча грала в більшості більше 25-ти хвилин.