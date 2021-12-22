Севілья – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу
09:34 - Читать на русском
Севілья зіграла внічию з Барселоною (1:1) у перенесеному матчі Прімери. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".
64’ Жюль Кунде
Рональд Араухо 45’
45’ Рональд Араухо
64’ Жюль Кунде
У першому таймі команди обмінялися голами після кутових, а на другий залишили лише емоції. Жорді Альба спровокував Жюля Кунде, а той повівся. Червона картка для француза.
Барселона в більшості не переграла везучу Севілью – команди забивали тільки з кутових
Обидві команди більше не мають матчу в запасі. Барселона набрала 28 очок та піднялася на сьоме місце в турнірній таблиці Ла Ліги. У Севільї на 10 пунктів більше і друга сходинка.
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