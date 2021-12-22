Севілья зіграла внічию з Барселоною (1:1) у перенесеному матчі Прімери. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

У першому таймі команди обмінялися голами після кутових, а на другий залишили лише емоції. Жорді Альба спровокував Жюля Кунде, а той повівся. Червона картка для француза.

Барселона в більшості не переграла везучу Севілью – команди забивали тільки з кутових

Обидві команди більше не мають матчу в запасі. Барселона набрала 28 очок та піднялася на сьоме місце в турнірній таблиці Ла Ліги. У Севільї на 10 пунктів більше і друга сходинка.