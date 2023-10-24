Севілья – Арсенал: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЛЧ – Зінченко в заявці
24 жовтня 21:05 - Читать на русском
Севілья в рамках 3-го туру групового етапу ЛЧ приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
Габріел Мартінеллі 45+4’
Габріел Жезус 53’
45+4’ Габріел Мартінеллі
53’ Габріел Жезус
Матч 3-го туру групового етапу ЛЧ Севілья – Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Олександр Зінченко розпочне матч на лаві запасних.
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Стартові склади
Севілья:
Арсенал:
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