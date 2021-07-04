Сербський воротар Марко Дмітровіч у наступному сезоні виступатиме за нову команду.

Вже колишній голкіпер Ейбара Марко Дмітровіч став гравцем Севільї на правах вільного агента, повідомляє прес-служба іспанського клубу. Контракт розрахований на чотири сезони.

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Нагадаємо, у минулому сезоні серб виступав за Ейбар, де провів 35 матчів та увійшов у історію Ла Ліги. Дмітровіч 21 січня 2021-го забив гол, реалізувавши пенальті в матчі 19-го туру ла ліги з мадридським Атлетіко (1:2).

До слова, Дмітровіч виступає у чемпіонаті Іспанії з літа 2015-го, відколи встиг пограти за Альколькорн та Ейбар.

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