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Севідов, який очолює Верею, підписав трьох українців

09:47 690 Читать на русском
Севідов, який очолює Верею, підписав трьох українців
Олександр Севідов / Фото: соцмережі

Три українські виконавці поповнили ряди болгарської Вереї.

У 21-му турі чемпіонату Болгарії Верея, яку тренує Олександр Севідов, зіграла внічию з чемпіоном країни Лудогорцем.

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У складі господарів зіграло відразу четверо українців: ворота команди захищав Геннадій Ганєв (екс-гравець Інгульця), в захисті діяв Денис Васільєв, який грає в Болгарії з літа 2018 року, а в півзахисті діяли Сергій Рудика (останній клуб могилевский Дніпро) і Євген Добровольський (вихованець Говерли).

Відзначимо, що після 21 туру Верея займає останнє місце в турнірній таблиці, маючи в активі лише 6 очок.

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