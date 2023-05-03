Севідов уперше відреагував на довічну дискваліфікацію – скандальний тренер назвав винних у "розправі"
Український тренер Олександр Севідов, який днями отримав рішення CAS щодо своєї дискваліфікації, розчарований таким вердиктом.
"Рішення Спортивного арбітажного суду вийшло за кілька днів після обрання Андрія Павелка до Виконкому УЄФА. Збіг? Не думаю. Отримавши результативну частину рішення, я не можу сказати, що здивувався. Я був розчарований. Практично всі слова на мою адресу – це брехня, яку вони б не дозволили собі казати у цивільному суді.
CAS поставив крапку у справі щодо довічної дискваліфікації Севідова
Можу сказати, що жоден процес в українському футболі не відбувається без відома Андрія Павелка. Андрію Васильовичу, все, вас уже вибрали в Виконком УЄФА, можна вже закінчувати методи, якими УАФ розправилася зі мною. Це, звісно...
Суддя, який вів це засідання, говорив, що це достатньо зрозуміла справа. Він пообіцяв протягом місяця ухвалити рішення, а його ухвалили за півроку. Я ж кажу, чи збіг, що це було після конференції УЄФА? Не знаю.
CAS дав згоду на проведення безкоштовного процесу для мене. Того ж дня моєму адвокату надійшла пропозиція щодо угоди. Йому зателефонували з УАФ та запропонували угоду. Два роки – термін який уже вийшов, і я можу працювати, чи умовне покарання. Але я на той момент уже вирішив звернутися в CAS. Я був тоді впевнений і впевнений зараз у своїй правоті.
Зараз, щиро кажучи, я, можливо, замислився б над цією пропозицією. Тоді я був упевнений, що CAS буде на моєму боці. Якби я прийняв пропозицію, журналісти сказали б: "Значить, Севідов винен, просто пішов на угоду зі слідством", – розповів Севідов в ефірі ТаТоТаке.
У квітні 2020-го тренера дискваліфікували на 5 років (плюс 5 років умовно із встановленням випробувального строку 2 роки) у справі щодо участі ПФК Суми в договірних матчах. Однак, у травні 2021-го Апеляційний комітет УАФ вирішив задовольнити апеляційну скаргу Комітету з етики та чесної гри УАФ та змінити рішення КДК УАФ, заборонивши Севідову здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, довічно. CAS підтвердив це рішення – як наслідок, екс-тренер Карпат, Металурга Д, Металіста й інших команд більше не зможе працювати у футбольній сфері.
"Чим зараз займаюся? Абсолютно нічим". Куди подівся Олександр Севідов