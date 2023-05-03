"Рішення Спортивного арбітажного суду вийшло за кілька днів після обрання Андрія Павелка до Виконкому УЄФА. Збіг? Не думаю. Отримавши результативну частину рішення, я не можу сказати, що здивувався. Я був розчарований. Практично всі слова на мою адресу – це брехня, яку вони б не дозволили собі казати у цивільному суді.

CAS поставив крапку у справі щодо довічної дискваліфікації Севідова

Можу сказати, що жоден процес в українському футболі не відбувається без відома Андрія Павелка. Андрію Васильовичу, все, вас уже вибрали в Виконком УЄФА, можна вже закінчувати методи, якими УАФ розправилася зі мною. Це, звісно...

Суддя, який вів це засідання, говорив, що це достатньо зрозуміла справа. Він пообіцяв протягом місяця ухвалити рішення, а його ухвалили за півроку. Я ж кажу, чи збіг, що це було після конференції УЄФА? Не знаю.

CAS дав згоду на проведення безкоштовного процесу для мене. Того ж дня моєму адвокату надійшла пропозиція щодо угоди. Йому зателефонували з УАФ та запропонували угоду. Два роки – термін який уже вийшов, і я можу працювати, чи умовне покарання. Але я на той момент уже вирішив звернутися в CAS. Я був тоді впевнений і впевнений зараз у своїй правоті.

Зараз, щиро кажучи, я, можливо, замислився б над цією пропозицією. Тоді я був упевнений, що CAS буде на моєму боці. Якби я прийняв пропозицію, журналісти сказали б: "Значить, Севідов винен, просто пішов на угоду зі слідством", – розповів Севідов в ефірі ТаТоТаке.

У квітні 2020-го тренера дискваліфікували на 5 років (плюс 5 років умовно із встановленням випробувального строку 2 роки) у справі щодо участі ПФК Суми в договірних матчах. Однак, у травні 2021-го Апеляційний комітет УАФ вирішив задовольнити апеляційну скаргу Комітету з етики та чесної гри УАФ та змінити рішення КДК УАФ, заборонивши Севідову здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, довічно. CAS підтвердив це рішення – як наслідок, екс-тренер Карпат, Металурга Д, Металіста й інших команд більше не зможе працювати у футбольній сфері.

"Чим зараз займаюся? Абсолютно нічим". Куди подівся Олександр Севідов