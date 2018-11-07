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Севідов: Тактика Фонсеки може зіграти злий жарт з Шахтарем в матчі проти Манчестер Сіті

19:40 458 Читать на русском
Севідов: Тактика Фонсеки може зіграти злий жарт з Шахтарем в матчі проти Манчестер Сіті
Олександр Севідов / cоцмережі

Відомий український фахівець Олександр Севідов зробив свій прогноз на матч Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті і Шахтарем.

"Звичайно, складно щось прогнозувати. Це Манчестер Сіті, який до того ж грає вдома. Суперник дуже сильний насправді. Погодьтеся, непросто передбачити сценарій матчу.

Зазначу, що можуть позначитися декілька факторів. По-перше, проста розслабленість. Хоча це малоймовірно для професіональних гравців англійського чемпіона. По-друге, на вихідних буде дербі Манчестера – це завжди дуже напружене протистояння.

Думаю, що для Шахтаря це буде дуже важлива гра. "Гірники" докладуть максимум зусиль. Однак питання в тому, як себе вдома поведе Манчестер Сіті. Дуже сподіваюся, що українську команду недооцінять. Якщо Шахтар програє, практично неможливо буде зачепитися за плей-офф Ліги чемпіонів і дуже складно за єврокубкову весну. Розраховую на складний матч, в якому донецька команда спробує вибороти нічию. Принаймні дуже хочеться в це вірити.

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Проблемна ланка Шахтаря? Думаю, що основна проблеми полягає саме в обороні. Команда створює в кожному матчі моменти. Навіть не пригадаю, коли були поєдинки без нагод забити чи в Лізі чемпіонів, чи в чемпіонаті України.

Тактика Фонсеки, а саме побудова команди в середині поля, коли створюється велика щільність, а за спинами захисників залишається багато вільного простору (близько 30 метрів), інколи грає в злий жарт. Якщо в українській Прем’єр-лізі така тактика спрацьовує, то в Лізі чемпіонів не завжди. Згадайте перший матч із Хоффенхаймом і скільки німці створили шансів. Те саме буде в Манчестері, якщо Фонсека не змінить підхід. В УПЛ небагато швидких гравців, а в Манчестер Сіті їх достатньо. Це буде основна проблеми, на мій погляд, у майбутній грі.

Прогноз? 1:1. Цей рахунок мене б дуже потішив. Розраховую на те, що Шахтар заб’є на виїзді. "Гірникам" зараз очки важливіші, ніж Манчестер Сіті. Маю надію, що удача повернеться до нас обличчям і Шахтар зможе вивезти нічию", – цитує Севідова bookmaker-ratings.

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Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

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