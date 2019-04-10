Севідов: Соломон має скористатись шансом, поки Марлос травмований

Відомий український тренер Олександр Севідов поділився очікуваннями від майбутнього матчу Шахтар – Зоря.

"Про те, що майбутній матч Шахтар – Зоря буде викликати великий інтерес – це і так всім зрозуміло, в світлі того, які ігри проходять останнім часом між цими двома командами і які відносини між двома клубами. Але я не став би говорити, що це ключова гра для луганської Зорі з однієї причини – занадто великий відрив від Олександрії.

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Я думаю, що Олександрія – дуже достойний суперник в боротьбі за бронзу в цьому році для Зорі, тому що луганці і олександрійці вже не приховують те, що вони хочуть зайняти 3-е місце і напряму потрапити в групу Ліги Європи. Тому можна сказати, що будь-який набір очок з донецьким Шахтарем – це як додатковий хороший бонус для будь-якої команди. Ключові протистояння у луганської Зорі ще попереду.

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Цілком можливо, що Соломон вийде і з перших хвилин. Коли він виходить на заміну, то посилює гру. Єдине, що можна припустити – це те, що його поки не вистачає на всю гру. Тому Фонсека випускає його на заміну. Разом з тим відомо, що вже прооперовано Марлоса. І можна припустити, що саме Соломона буде використовувати головний тренер на цій позиції.

Соломон дуже непогано виглядає, у нього прекрасний дриблінг. Його поява з перших хвилин в матчі проти луганської Зорі буде досить логічною. Хоча, повторю, ми не можемо з вами знати, які завдання ставляться на гру і в цілому на фінішний відрізок чемпіонату. Є ще Кубок України, де донецькому Шахтарю грати досить непрості ігри", – розповів Севідов в коментарі Segodnya.

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