Севідов: Раванеллі в Арсеналі-Київ зіткнувся з такими проблемами, яких в Італії в принципі не може бути

Відомий український тренер Олександр Севідов оцінив результати Арсенала-Київ в осінній частині УПЛ.

"Дуже складно говорити про цю команду, і дуже легко її оцінювати. Та й як можна оцінити команду, яка перебуває на останньому місці? Для нечисленних уболівальників Арсенала – це трагедія.

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На мій погляд, запрошення Раванеллі в наш непростий чемпіонат, та й в непростий час для "канонірів", було стратегічною помилкою. Так, він великий футболіст, але без практики в українському чемпіонаті не так просто працювати і набирати очки. Фабріціо зіткнувся з такими проблемами, яких в Італії в принципі не може бути.

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Литовченко вивів команду УПЛ. Потрібно було дати йому працювати далі, але чомусь керівництво вирішило все поламати, запросивши італійського фахівця. З цього моменту все почало "валитися" і підсумки ми вже бачимо. Якщо подивитися в турнірну таблицю, то результат – незадовільний", –.цитує Севідова UA-Футбол.