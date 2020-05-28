Севідов пригадав, як Димінський виганяв Гладкого з Карпат

Екс-тренер Карпат Олександр Севідов розповів, який вплив на команду мав колишній президент "зелено-білих" Петро Димінський.

"Гладкий – чудовий хлопець. Коли я прийшов в Карпати – 19 футболістів були на трансферах. Ми поїхали на збори до Словаччини. 15 чоловік! З них 7-8 – з дубля. Але поступово хлопці почали з'являтися.

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Насправді тоді дуже багато людей ходили на Карпати. Перші тури ми програвали, тому що не було Голодюка, Бартуловіча... Біда була! Але потроху підтягнулись. Ми тоді з Динамо 2:2 зіграли, обіграли донецький Шахтар.

Аж якось телефонує Петро Петрович і каже: "Відправляй Гладкого". Ну, ви знаєте, що з Димінським сперечатися – собі дорожче. Кажу: "Ні, Петро Петрович". А він: "Я тобі сказав – роби". Я розповів Олександру про ситуацію, вони зібрались з футболістами і влаштували йому проводи. О 23:00 телефонує Петро Петрович і каже: "Ти знаєш, я подумав... напевно, залишай його (Гладкого – прим.)". Дзвоню: "Саша, давай завтра на тренування", – розповів Севідов у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Гладкий виступав за Карпати з 2012 по 2014 роки і у 2017-му. Севідов очолював "зелено-білих" з 2013 по 2014 роки.

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