Севідов: Першочергове завдання Зорі – потрапити в груповий раунд ЛЄ

Екс-нападник Зорі та відомий український тренер Олександр Севідов оцінив шанси луганчан у матчі проти РБ Лейпцига у кваліфікації Ліги Європи.

"Нерозумно, звичайно, говорити, що шансів у Зорі дуже багато, але вони є. Все-таки німецька команда, це не бельгійська і не голландська. Я ні в якому разі не хочу проводити паралелі з матчем Динамо – Аякс. Думаю, ніхто зайвий раз не хотів би зустрічатися з представниками Англії, Іспанії, Італії та тієї ж Німеччини.

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Нехай це і будуть банальні слова, але перш за все, Зорі можуть допомогти організація гри, дисципліна і самовіддача. У протистояннях з сильними командами без цих якостей складно досягати позитивного результату.

На мій погляд, у Юрія Вернидуба обмежена кількість висококласних футболістів, тому наставнику доводиться ціною втрат очок в чемпіонаті якось виходити з цієї ситуації, адже зараз першочергове завдання Зорі – потрапити в груповий раунд Ліги Європи. У разі чого, в чемпіонаті ще можна надолужити згаяне, в єврокубках – ні.

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Поки складно оцінити Рафаеля. Гол, який бразилець забив Бразі, виглядав більше спонтанним, але тренерський штаб Зорі вже не раз доводив, що вміє відшукати футболістів середньої руки, які реально допомагають команді в тому числі в єврокубках, а потім їх вигідно продавати.

Німецькі команди вміють грати прагматично і діяти за рахунком, тому дуже важливо, щоб на стороні Зорі крім всіх перерахованих вище вимог, була ще й удача", – цитує Севідова Команда №1.

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 21:30. Текстова онлайн-трансляція матчу на сайті "Футбол 24".