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Севідов: Одонкор майже не тренувався із Говерлою

14:59 506 Читать на русском
Севідов: Одонкор майже не тренувався із Говерлою
Давід Одонкор / фото ФК Говерла

Екс-тренер Говерли Олександр Севідов пригадав співпрацю із колишнім гравцем збірної Німеччини Давідом Одонкором.

"Коли ми запрошували цього гравця, розуміли, що це піар-хід. І ми не помилилися. Він не міг повноцінно тренуватися і грати через своє хворе коліно. Осільки умов для тренувань у нас не було, поле взагалі не поливали, то Давід практично не тренувався.

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Після кожної зустрічі він їхав в Будапешт на кілька днів, на відновлення. А коли поле було жорстке, він взагалі на нього не виходив. Він не міг знати, чим займалася команда.

Та й чому ми могли навчити гравця збірної Німеччини? Ми самі хотіли у нього чогось навчитися. Але я радий, що мені довелося попрацювати з таким професіоналом – це був прекрасний час", – розповів Севідов у коментарі Footboom.

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Теги
Говерла Говерла Олександр Севідов Олександр Севідов Давід Одонкор Давід Одонкор Німеччина Німеччина
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