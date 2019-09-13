Севідов: Одонкор майже не тренувався із Говерлою

Екс-тренер Говерли Олександр Севідов пригадав співпрацю із колишнім гравцем збірної Німеччини Давідом Одонкором.

"Коли ми запрошували цього гравця, розуміли, що це піар-хід. І ми не помилилися. Він не міг повноцінно тренуватися і грати через своє хворе коліно. Осільки умов для тренувань у нас не було, поле взагалі не поливали, то Давід практично не тренувався.

Севідов буде довічно відсторонений від футболу, – Денисов

Після кожної зустрічі він їхав в Будапешт на кілька днів, на відновлення. А коли поле було жорстке, він взагалі на нього не виходив. Він не міг знати, чим займалася команда.

Та й чому ми могли навчити гравця збірної Німеччини? Ми самі хотіли у нього чогось навчитися. Але я радий, що мені довелося попрацювати з таким професіоналом – це був прекрасний час", – розповів Севідов у коментарі Footboom.

"Виступами за Говерлу я хотів привернути увагу Динамо та Шахтаря". Девід Одонкор згадує український період своєї кар'єри