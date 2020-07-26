Севідов: Очікую найважливіший коментар щодо призначення Луческу в Динамо – від Ахметова

"Поки я не почув найважливішого коментаря, найцікавішого після призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо. Я чекаю, коли відреагує і що скаже президент Шахтаря Рінат Ахметов. Він зобов'язаний відреагувати.

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Це значна фігура. Коли Луческу був на волосині від звільнення з Шахтаря, саме Ахметов прийняв досить спірне, але важливе рішення залишити його. І Мірча виграв Кубок УЄФА.

Це не просто тренер, який кілька років пропрацював у Шахтарі, а коуч, який перегорнув сторінку гегемонії Динамо", – сказав Севідов для UA-Футбол.

Новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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