Севідов хоче запросити у Верею українця

Новий наставник болгарської Вереї Олександр Севідов розповів про трансферні плани.

"До мене клуб вів переговори з Сергієм Рудикою. Останнім клубом, за який він грав, був могілевский Дніпро. Він мене влаштовує, а найголовніше – знає вимоги, які ми пред'являємо в грі, а саме при переході з оборони в атаку. З цим компонентом у команди є проблеми. І якщо вдасться підписати Сергія, то більше українських футболістів не буде.

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Як тільки все вирішиться з документами, він відразу ж приєднатися до команди. Також переглядаємо гравців з Хорватії, Іспанії. На жаль, фінансові умови не дозволяють запрошувати топ-футболістів, тому будемо "вирулювати" з того, що є", – розповів Севідов порталу UA-Футбол.

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