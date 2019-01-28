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Севідов хоче запросити у Верею українця

13:15 463 Читать на русском
Севідов хоче запросити у Верею українця
Олександр Севідов / Фото: соцмережі

Новий наставник болгарської Вереї Олександр Севідов розповів про трансферні плани.

"До мене клуб вів переговори з Сергієм Рудикою. Останнім клубом, за який він грав, був могілевский Дніпро. Він мене влаштовує, а найголовніше – знає вимоги, які ми пред'являємо в грі, а саме при переході з оборони в атаку. З цим компонентом у команди є проблеми. І якщо вдасться підписати Сергія, то більше українських футболістів не буде.

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Як тільки все вирішиться з документами, він відразу ж приєднатися до команди. Також переглядаємо гравців з Хорватії, Іспанії. На жаль, фінансові умови не дозволяють запрошувати топ-футболістів, тому будемо "вирулювати" з того, що є", – розповів Севідов порталу UA-Футбол.

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Теги
Світ Сергій Рудика Сергій Рудика Олександр Севідов Олександр Севідов Верея Верея
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