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Севідов: Динамо показало Маріуполю, як треба використовувати моменти

07:30 3 Читать на русском
Севідов: Динамо показало Маріуполю, як треба використовувати моменти
Олександр Севідов / ФК Черкаський Дніпро

Головний тренер Динамо Олександр Севідов прокоментував перемогу Динамо над Маріуполем у матчі 15 туру УПЛ (4:0).

"До другого пропущеного м'яча Маріуполь виглядав непогано. За рахунку 1:0 забий Зубков, і сценарій міг бути іншим. Тут же динамівці покарали азовців, тож опір було зламано. Хотілося б відзначити один факт.

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Дивлячись на гру, нахлинули приємні спогади: грала школа київського Динамо проти школи донецького Шахтаря. Крім трьох іноземців у складі киян, на полі було багато вихованців з однієї й іншої сторони, і головне все молоді. На Олімпійському ми побачили майбутнє українського футболу.

Трохи здивував наставник маріупольців, не виставивши Яворського і Мишньова, які є ключовими фігурами команди. Але, тим не менш, вийшла цікава гра. А гості, незважаючи на великий рахунок, виглядали гідно. Команди грали без академізму, атака на атаку, використовуючи фланги при побудові атакуючих дій.

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Динамо виграло за рахунок досвіду, у киян гравці були більш майстровитими за опонентів. Біло-сині показали, як потрібно використовувати моменти. У черговій грі свої диспетчерські здібності показав Шапаренко", – цитує Севідова ua-football.

Україна15 тур

Динамо - Маріуполь: Неділя 11 листопада 2018

Динамо
Матч завершено
4 : 0
Маріуполь
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Олександр Севідов Олександр Севідов Динамо - Маріуполь Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь
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