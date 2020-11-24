"Очікував від Динамо більшого, видно, що багато гравців випали з ігрового ритму, тому були важкими. При всій повазі до Інгульця, кияни дозволили петровцям грати на рівних. І це напередодні поєдинку з Барселоною викликає побоювання. Можливо, наставник знає особливий рецепт і у команди з'явиться легкість, якої у Кропивницьку не було.

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Так, динамівці володіли незначною перевагою, але не разючою. Зараз, та й у попередніх матчах Інгульцю даються дуже важко моменти. І проти Динамо у господарів в атаці нічого не виходило, зате кияни свої моменти реалізували.

Багато говорити про цю гру нічого. Така робоча, стандартна, але заслужена перемога Динамо. Це той випадок, коли більш висока майстерність гравців киян зіграла вирішальну роль у поєдинку. В цьому плані динамівці перевершують Інгулець, але не в тактиці, не в самовіддачі, і господарі в інших компонентах не поступилися більш іменитому опоненту. Думаю, підопічним Лавриненка не має бути соромно за таку поразку. Вони зробили все, що могли", – цитує Севідова UA-Футбол.

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